“Hoy es más complicado detectar un talento”: Nelson Reyes

“Yo acá divido todo por áreas, y cada área tiene un líder. Hay un área administrativa, una técnica, una de rendimiento, la de captación, el área psicosocial, la de video-análisis y un área médica y de ciencias aplicadas. Tenemos algunos implementos tecnológicos y herramientas que nos ayudan para el rendimiento deportivo y para medir nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? El 4-3-3. Así jugamos desde la categoría sub-11 hasta la categoría sub-20, es el ADN. Ya luego el entrenador le pone el toque especial, dependiendo también de las circunstancias del juego. Pero la idea es clara, y es tratar bien la pelota desde los 11 años. El perfil está definido, ya no podemos ir a traer un jugador que corra y marque pero no tiene buen pie, porque no se va a insertar en la idea que pretendemos”, dijo.

“Lo que sí hemos variado un poquito es en la forma de entrenar. Yo lo denomino modelación del entrenamiento. Yo tengo una estrategia donde diagramamos el campo con unos pasillos y unas zonas para que los chicos identifiquen el fútbol de posesión, que es el que a mí me gusta. De manera que los chicos tienen que empezar a desarrollar su inteligencia comprendiendo el juego como tal. En eso hemos venido trabajando muy fuerte, con una nueva propuesta que no se hacía, que es la modelación del entreno, una progresión metodológica. Acá, desde el minuto 1 hasta el 90 o 100, hay una progresión metodológica institucional basada en momentos, un primer momento físico, otro técnico, otro táctico y todo lo que tiene que ver con lo estratégico. Le metemos mucha ciencia al tema. Donde he ido exijo mucho”, agregó.