Medellín 0, Junior 0: el local busca el gol de la ventaja

El primer tiempo mostró a un Junior diferente al que decepcionó ante Águilas. No se escondió, no especuló, salió a buscar el arco contrario con valentía, con decisión. No siempre con claridad y acierto, pero esta vez sí había la intención del vulnerarlo.

Omar Albornoz, sorpresa en la formación titular, era el hombre que más dolores de cabeza le daba al DIM por el sector derecho. Varia veces apareció con su velocidad por ahí, invitando al marcador, Daniel Londoño, al cara a cara. No siempre ganó y protagonizó su clásica pifia en la que tira el balón muy largo, pero se rebuscó un par de centros riesgosos (uno claro al primer minuto) y algunos tiros de esquina.

Wálmer Pacheco y Pablo Rojas se le acercaban tratando de respaldarlo en la labor ofensiva. En la banda izquierda había menos acciones de ataque. Vladimir Hernández anduvo apagado en la primera parte y Edwin Herrera salió pocas veces. Edwin Cetré le dio bastante trabajo.

El extremo ex tiburón superó varias veces a Herrera y mandó centros que carecieron de exactitud para encontrar rematadores o fueron rechazados por Olivera y Ceballos, quienes se complementaron de buena forma y cumplieron su labor con seguridad.

Ceballos, debutante en los rojiblancos, dejó ver una buena técnica y serenidad al manejar el balón.

Junior se acercó al gol con el centro de Albornoz en el inicio del juego, en un cabezazo de Ceballos y en un balazo de Hómer Martínez que pasó zumbando el palo diestro de Andrés Mosquera.

El DIM se aproximó a la red rival través de Luciano Pons en tres ocasiones. Inicialmente presionando un mal rechazo de Mele, después con un misil que pegó el larguero y finalmente con un remate que se desvió en Olivera que el guardameta charrúa desvió.

MINUTO A MINUTO

PRIMER TIEMPO

1. Albornoz se escapa por derecha y lanza un centro que Pablo Rojas ni Carlos Bacca logran impactar en el área.

4. Cobro de pelota quieta de Rojas que Ceballos peina peligrosamente sin que nadie pueda aprovechar.

7. Santiago Mele rechaza contra la humanidad de Pons y puso en riesgo su portería.

16. Remate de larga distancia de Hómer Martínez que pasa cerca del palo derecho de Mosquera.

31. Pons recibe en profundidad y saca un potente remate que se estrella en el travesaño.

40. Mele salva la portería de Junior ante riflazo de Pons tras ganarle en el cuerpo a cuerpo a Wálmer Pacheco.

SEGUNDO TIEMPO

48. Pase en profundidad que Rojas alcanza. El extremo pisa el área y remata abajo sin la potencia y ubicación suficientes. Mosquera ataja en dos tiempos.

Formaciones:

Medellín: Andrés Mosquera; Leyser Chaverra, Jhon Palacios, Víctor Moreno, Daniel Londoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado; Edwin Cetré, Miguel Monsalve, Ánderson Plata; Luciano Pons.

DT: Alfredo Arias.

Junior: Santiago Mele; Wálmer Pacheco, Brayan Ceballos, Emanuel Olivera, Edwin Herrera; Pablo Rojas, Didier Moreno, Hómer Martínez, Omar Albornoz; Vladimir Hernández; Carlos Bacca.

DT: Hernán Darío Gómez.