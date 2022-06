“Me preocupa el tema de los árbitros”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real sabía lo difícil que podía ser conseguir un buen resultado en Bogotá, por eso valoró mucho la actuación de Junior en el empate 0-0 ante Millonarios, juego en el que el equipo rojiblanco jugó más de 30 minutos con 10 jugadores por la expulsión de Fabián Viáfara.

“Fue importante sumar en Bogotá. Lo ideal hubiese sido ganar, pero por cómo se dio el partido fue importante el punto. Estamos a la expectativa de lo que pueda seguir pasando en el grupo. Contra un gran equipo sumamos cuatro unidades de seis. Eso nos da esperanza para lo que viene. Lo importante es revalidar eso ganando el sábado en casa y dejando todo en manos de Dios para llegar a ese último partido con las chances que queremos tener de pelear el paso a la final”, expresó el técnico.

Del mismo modo, el orientador aseguró que el ánimo de sus dirigidos pese a la victoria 1-0 de Atlético Nacional contra Bucaramanga sigue bien porque “quedan dos partidos” en el cuadrangular.

“El ánimo está bien porque quedan dos partidos. Ahora juegan Millonarios y Nacional en Bogotá. Sabemos que tenemos que ganar. Estoy muy conforme por cómo respondimos ante la adversidad. No jugamos nuestro mejor partido, el rival tuvo el control de juego. Son un buen equipo, con buenos jugadores y un buen entrenador, pero nosotros poder reaccionar cómo lo hicimos en ese momento me da tranquilidad. El control del juego lo tuvo el rival, pero salvo algunos cabezazos no tuvieron opciones clarísimas, sin embargo, defendimos muy bajo y esa no es nuestra idea”, manifestó el estratega.

Y para seguir con aspiraciones de llegar a la gran final los rojiblancos deberán vencer a los ‘Leopardos’ este sábado, en el Metropolitano, a partir de las 5 de la tarde, por la quinta fecha del cuadrangular A.

“Será un partido difícil, como son todos los de cuadrangulares. Bucaramanga merece mis respetos. Creo que el partido será otro, ellos en su casa son fuertes, lo demostró ante Nacional en el primer tiempo, pero sabemos que acá es otra cosa y lo tenemos que hacer valer, así como lo hicimos en el ‘todos contra todos’. Debemos defender bien y ser eficaz, para estar tranquilos en el partido”, analizó.

El argentino, de 45 años, también aprovechó la oportunidad para mostrar su preocupación por el tema de los árbitros, porque cree que fueron “perjudicados” ante los capitalinos el pasado miércoles.

“Sí me preocupa el tema de los árbitros, porque ayer (miércoles) creo que fuimos perjudicados. Pudo haber cambiado drásticamente el partido por el momento en el que fue la expulsión. Espero que en los dos partidos que quedan no volver a hablar de los árbitros. A nosotros el partido de Millonarios que perdimos sobre la hora nos dejó a un jugador por un mes por fuera y aún sigue pagando consecuencias, que es Fabián Ángel. Ese día había VAR y no lo expulsaron al agresor y nosotros ahí no dijimos nada. Me preocupa eso. Nosotros tenemos árbitros que aún ganando y perdiendo han pitado bien. (Wilmar) Roldán nos ha pitado y hemos ganado y perdido. En este tipo de partidos hay que tener cuidado de a quien se pone. A la final ellos son seres humanos y se equivocan, pero Millonarios venía de algunas dudas, de un penal contra Bucaramanga y una jugada dudosa contra Nacional”, comentó el DT.

El entrenador del ‘Tiburón’ también se refirió a la agresión que sufrió con una botella su asistente técnico Juan Manuel López y dijo que “el club deberá actuar” porque ese no es su “campo”.

“No sé muy bien lo qué pasó, porque yo siempre entro rápido al vestidor. Sí vi las imágenes después, pero ya el club tendrá que actuar. Ya ese no es mi campo, yo hablo de fútbol. Me parece que la gente estaba enojada de Millonarios, pero no al punto de tirar un botellazo en la cabeza. No diré más que eso, porque creo que fue enojo de la gente y ya”, expresó.

Por último, Juan Cruz explicó una respuesta que dio en la rueda de prensa post juego ante Millonarios y aclaró que no era un tema general contra los periodistas, sino contra el que le realizó el cuestionamiento.

“Quería explicar algo que pasó en la rueda de prensa. Me hicieron una rueda de prensa que fue algo malintencionada a mi manera de ver. Dijeron que yo llegué al club y prometí que el equipo iba a ser protagonista y demás, pero cómo se así si los jugadores se tiraban, eso me molestó. Fuimos el equipo más goleador del ‘todos contra todos’, con un índice alto de ataque. Pero hice algo mal, porque generalicé cuando hablé con él, tenía que ser solo contra él y no contra el resto. A mí no me gusta menospreciar a nadie y si alguien lo tomó a mal, le pido disculpas. Pero a esa persona que hizo la pregunta no me retracto en nada de lo que hice, solo me disculpo por generalizar en ese tema”, finalizó.