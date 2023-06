“Me marcho con nostalgia”: así se despidió César Haydar de Junior

Las despedidas han sido constantes en los últimos días. El defensor central César Haydar hizo oficial su salida del Junior de Barranquilla al publicar un post en su cuenta de instagram, en el cual se despidió tanto de la plantilla como del cuerpo técnico y toda la hinchada.

El nacido en Suan, quien no terminó siendo usado en los últimos juegos por presentar algunos actos de indisciplina, estaba a préstamo en el equipo liderado por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y ahora tendrá que volver al Red Bull Bragantino de Brasil, equipo dueño de su pase.

“Hasta qué el corazón deje de latir”, escribió antes de despedirse.

“Hoy me despido de esta institución donde fueron muchos sentimientos encontrados, donde fui muy feliz en tan poco tiempo y que en una o varias noches me gane el respeto de toda una hinchada con la cuál siempre estaré agradecido”, apuntó.

“Gracias a todos mis compañeros y a la familia Char por dejarme vestir estos colores nuevamente, porque a pesar de muchas cosas externas en contra, que buscaban desacreditar lo que para mí significa y representará Junior en mi carrera, me marcho con nostalgia, la cual siempre procuro que no sea notoria. Me han enseñado a librar los obstáculos más difíciles de mi vida”, agregó César.

Haydar aunque apuntó que no fue un paso fácil por los ‘Tiburones’, terminó agradeciéndole a toda Barranquilla por el cariño que le dieron en los momentos buenos y malos.

“Muchas gracias Barranquilla por tanto cariño por todos los buenos momentos y por los malos porque de algo se aprende”, expresó.

Así también, dejó abierta la puerta para un posible regreso en donde pueda sudar la camisa del club de sus amores.

“Dios quiera que a la vuelta del sol nos volvamos a unir nuevamente para sudar esta camiseta con mucho respeto, amor, carácter y personalidad”, puntualizó.

“Dios me los bendiga a todos por que se vendrán muchos títulos Mi Jujuu”, finalizó.