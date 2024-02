“A mí hace dos partidos me hicieron un penal y nadie dijo nada”: Marco Pérez

La acción en cuestión fue el gol agónico de Andrés Steven Rodríguez para colocar el 3-3 definitivo. Si bien el atacante no estaba en fuera de lugar, Carlos Bacca, que intentó cabecear, sí lo estaba. No obstante, el árbitro Andrés Rojas, luego de revisar la jugada en el VAR, válido el gol al interpretar que el porteño no incidía en la respuesta del golero local.

En su llegada a Barranquilla, el futbolista Marco Pérez, que jugó todo el partido ante los ‘Matecañas’, se refirió a esta acción y la comparó con una que le pasó en el partido ante Deportes Tolima.

“Sobre eso casi no me gusta hablar. Veo que todo el mundo está hablando de esa jugada y a mí hace dos partidos me hicieron un penal y nadie habló así. El reglamento dice que cuando el jugador está afuera de la 5 con 50 y no toca el balón el arquero tiene la posibilidad de atajar. El balón le picó mal y eso pasó. Saldrán los audios y se hablará de eso”, manifestó el deportista.

Dejando ese tema a un lado, el chocoano habló acerca del partido y lamentó que hubiesen entrado desconcentrados en el segundo tiempo.