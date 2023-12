“Me considero un delantero muy completo”: Marco Pérez

El futbolista arribó pasadas las cuatro de la tarde a la sede administrativa del club y, luego de firmar su contrato, compartió sus sensaciones ante los medios de comunicación.

“Estoy muy contento por estar en este equipo, por esta linda oportunidad que se me presenta. Uno quiere perseguir el título, el próximo año se jugarán cuatro torneos y hay que trabajar muy fuerte. Gracias a Dios donde he estado he hecho las cosas bien, con humildad. Junior tiene un muy buen equipo. Me considero un delantero muy completo, espero hacer las cosas bien con humildad y respeto”, manifestó el atacante.

El jugador les agradeció a Arturo Reyes y a Fuad Char por la oportunidad que le dieron de venir al equipo.

“He tenido la oportunidad de hablar con el profe (Arturo Reyes) y con don Fuad (Char). Les agradezco mucho la oportunidad. Tenía tres ofertas. Dos de acá de Colombia y una del extranjero que también iba a jugar Copa Libertadores, pero me motivó porque vi que Junior mostró un gran interés en mí. Hay un buen equipo, y, aparte, se cumplirán 100 años el próximo año, será una fiesta muy buena y esperamos estar a la altura”.