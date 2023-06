“A Viera le gusta competir y se quería ir compitiendo”: Luis Narváez

Luis Narváez, referente histórico de Junior, se unió a las voces que hoy despiden a un ídolo rojiblanco como Sebastián Viera.

El exjugador samario, de 38 años, que salió de Junior en 2019, dejando un legado de seis títulos, aseguró que nadie quiere irse de Junior y que siente mucha tristeza por la partida del cancerbero y capitán uruguayo.

“Uno nunca se quiere ir del club. Sabemos la importancia de Viera para el Junior y para nosotros los junioristas. Es un ídolo nuestro. A veces uno no quiere partir, porque sabemos lo que se siente ponerse esta camiseta, así que imagino que él sentirá mucha tristeza por irse. A veces las cosas no se dan como uno quiere al momento de salir del club, pero así son las cosas de Dios. Lo más importante es que nos regaló muchos títulos y nos dejó un legado como persona íntegra, y eso es lo que vale”, expresó.

Narváez manifiesta que los ídolos siempre deben irse por la puerta grande y no comparte cuando ocurre lo contrario, porque esos referentes se ganaron un trato especial por todo lo que le entregaron al club el tiempo que defendieron la camiseta y por los títulos alcanzados, que al final es lo que marca.

“Uno como jugador o exjugador nunca entenderá porque los ídolos de los cubes muchas veces no salen bien, pero bueno, eso ya lo sabrán los que tienen el manejo de por qué pasa eso. De pronto el técnico no quiere contar con él y lo mejor es irse bien de los clubes. Viera nos ha dado muchas alegrías y lo más importante es que se vaya con el respeto que se merece”, dijo.

El exmediocampista rojiblanco aseguró conocer un futbolista no debe quedarse donde no lo quieren y le da valor al legado que deja Viera en Junior.

“Yo te diría que para mí la salida de un ídolo siempre tiene que ser linda, pero si el técnico no quiere contar con él uno no puede estar en un club donde no quieren contar contigo. Uno debe salir por la puerta grande. Seguramente él (Viera) sintió que era la hora de irse, porque me imagino que le habrán propuesto que se quede los seis meses, pero yo lo conozco y sé que no se iba a quedar así, a él le gusta competir y se quería ir compitiendo. El legado que nos dejó fue la persona y los títulos que nos dio”, manifestó.

Por último, le regaló unas palabras a Viera, con el que compartió muchos años en Junior, levantando juntos una cantidad especial de trofeos y jugando muchas finales.

“Es un ídolo. Los momentos que compartimos juntos fueron algo muy especial por todo lo que conseguimos en nuestro club. Se merece todo el respeto de todo hincha juniorista y de todos los barranquilleros. Se lo ganó porque lo entregó todo y eso es algo que uno valora como persona”, concluyó.