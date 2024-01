Jugadores de Junior opinan sobre un posible regreso de Teo al ‘Tiburón’

Y luego del empate 2-2 del onceno currambero ante Boyacá Chicó, algunos futbolistas del plantel barranquillero, en su llegada a la capital del Atlántico y hablaron de ese tema. Sin embargo, todos aseguraron que no tienen conocimiento sobre esta negociación.

“No sé nada sobre ese tema, si se está hablando o no, no opino nada de eso. Eso no depende de mí, depende de lo que quiera el cuerpo técnico, los directivos, no opino sobre eso”, señaló José Enamorado.

“No tengo conocimiento, solo lo que dicen los periodistas. Si llega, todos sabemos la clase de jugador qué es, alguien de mucho talento y que le puede aportar al equipo”, argumentó Vladimir Hernández.