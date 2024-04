Las preguntas que incomodaron a Arturo Reyes y su análisis del empate

“Junior tiene que mejorar en el juego aéreo, todos sabemos que tenemos que seguir corrigiendo ese tema. Una de las formas que podemos hacer para que no se presenten tantas situaciones difíciles como la pelota quieta es tratar de no hacer faltas tan pegados a la banda y segundo tratar de tomar mejor las marcas, hacernos más fuertes en el juego aéreo. Este era un rival que jugaba con tres centrales, quizá Corzo no tenía mucha altura, pero es un jugador que va bien arriba y en todas las pelotas quieta tuvo protagonismo. Tratamos de competir por ahí, pero en algunas nos ganaron y por ahí llegó el gol de ellos”, agregó.

Reyes ya piensa en lo que será el partido del sábado ante Envigado, por la Liga I-2024, el cual será determinante pensando en la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Todo apunta a que la mayoría de los titulares ante Universitario repitan frente al cuadro naranja, pero el entrenador prefiere esperar hasta final de esta semana para ver cómo se recupera su grupo.

“Para nosotros lo más importante siempre es el partido que viene. El partido del sábado —ante Envigado FC, en ‘el Metro’— es crucial. Mañana (este miércoles) vamos a hacer un trabajo de recuperación con ese grupo que jugó más de 60 minutos ante Universitario, tratar de recuperarlos bien. Tenemos casi que dos días para trabajar en campo, así que el jueves o viernes tomaremos la decisión del once que pararíamos, teniendo en cuenta cómo están los jugadores después de la recuperación de este partido de Copa Libertadores. La idea es que el sábado podamos tener gente con el músculo fresco, recuperada, que pueda hacer un gran juego y acercarnos a la clasificación”, concluyó.