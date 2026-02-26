Parece que no tiene filtros. El español Jonathan Risueño empieza a acumular polémicas en el fútbol colombiano. El actual entrenador del Deportivo Pasto, que ya había pasado por Bogotá FC, Patriotas y Águilas Doradas, encendió una nueva controversia al dar a entender que Atlético Nacional es el Real Madrid de Colombia por las ayudas arbitrales.

Risueño soltó la bomba, que tiene alborotada a la hinchada verdolaga, durante la emisión del programa ‘Bankeados’, de AS Colombia. El miércoles pasado, cuando el periodista Carlos Alemán le daba a conocer que el Real Madrid le estaba ganando 2-1 al Benfica de Portugal, en la Liga de Campeones, Risueño manifestó: “Seguro que están robando”.

El entrenador español, que se declaró hincha del Valencia y antimadridista “desde que se llevaron a Mijatovic (destacado ex jugador montenegrino de los 90)”, no apeló a la diplomacia ni se hizo el desentendido cuando Alemán le preguntó entre risas, después de su frase: “¿Hay algún Real Madrid colombiano?”.

“No, no, mentiras, no lo voy a meter en ese lío”, se arrepintió de inmediato Alemán antes de que Risueño pasara por alto el aviso del periodista, y respondiera: “Jumm, jum… van de verde, ¿no?”.

La respuesta de Risueño generó la hilaridad de Alemán y su compañero de set, que no podían creer la osadía del DT. “Que el Cali, dicen por acá”, expresó el otro periodista, a lo que Risueño ripostó: “Nooo, no. Usted sabe que no”.

Obviamente, las palabras de Risueño, expresadas en medio de un ambiente distendido y jocoso, no cayeron bien entre la fanaticada del cuadro verde, que en redes sociales ha estado encarando todo tipo de acusaciones a su club tras la anulación de un gol del Santa Fe, por supuesta falta de Hugo Rodallega, la cual no se aprecia con claridad, en el partido que la escuadra antioqueña ganó 2-1 el miércoles anterior en el estadio El Campín.

Recientemente, Risueño sostuvo un acalorado rifirrafe con un grupo de periodistas de la capital de Nariño, durante una rueda de prensa, y fue acusado por Arturo Reyes, entrenador del Deportivo Pereira, de escupir a unos aficionados del conjunto matecaña, situación que el timonel ibérico negó.

En todo caso, Reyes y Risueño discutieron fuertemente tras el partido que Pereira y Pasto empataron 2-2, en Armenia, y el miércoles fueron sancionados. El samario con dos fechas y una multa de $1.167.270, por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra un adversario, y el español con cuatro jornadas de suspensión y una multa de $7.003.620, por incurrir en lenguaje ofensivo contra un rival y por provocación al público.

Aparte, después de las acusaciones de Reyes, el español publicó en su cuenta en X dos trinos dedicados al ex-Junior. “Supongo que ya puso la queja en el CAI”, fue el primero.

“Tener que soportar que te tiren de todo, botellas, insultos, líquidos, que a saber que son. No somos esclavos en el coliseo, somos seres humanos. Entonces, cuando uno pide respeto, el culpable es uno. Para justificar un partido en que fuiste superado, sales y buscas quedar bien de cara a la galería”, fue el segundo.