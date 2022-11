Son innegables las lesiones, pero siempre han existido opciones

La cosa empeoró para los dos últimos juegos de la fase regular, ante Cortuluá y Jaguares, donde se pasó de cinco a siete y ocho bajas, respectivamente. A los ya mencionados Castrillón, Albornoz, Hinestroza, Uribe y Rossi, se unieron Wálmer Pacheco, Carmelo Valencia, por lesión, y Viáfara por expulsión (este para el juego ante el equipo felino).

En el partido con Jaguares fue la primera vez que le tocó improvisar a Comesaña, al no tener laterales derechos habilitados por las lesiones de Pacheco y Castrillón, y la suspensión de Viáfara. Ese día colocó a José Ortíz a marcar esa banda. Junior ganó 2-0 y se clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2022.

Hasta este punto, en todos los partidos el DT colombo-uruguayo siempre tuvo posibilidades para armar una alineación competitiva. No sobraban, es cierto, pero había opciones. Si no estaba Wálmer, usaba a Viáfara; Si Bacca estaba tocado físicamente, ahí estaba Carmelo o Cetré. Si quería mover el medio, tenía volantes por doquier con Didier Moreno, Giraldo, Yeison Gordillo, Iván Rossi, Yesus Cabrera, Deossa y Esparragoza, este último usado en una posición diferente en los últimos juegos por decisión técnica, no por necesidad. Si Viera se hizo expulsar, ahí estaba Jefferson Martínez para dar la cara. Si en defensa faltaba uno, Haydar o Jorge Arias podían reemplazar a los inamovibles hasta algún momento, Dany Rosero y José Ortíz. Sin contar al canterano Alfonso Simarra, que ya sabe lo que es jugar en el primer equipo. En fin, existían posibilidades al servicio del entrenador.