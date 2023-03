“No hay sonrisa, pero este partido nos muestra el camino”: ‘Bolillo’

‘Bolillo’ lamentó que Junior no supiera cerrar un juego que ganaba con comodidad, dándole vida a un rival que ya parecía encerrado a su suerte.

“Tenemos que seguir mejorando la fuerza. Vienes a esta plaza, en un clásico, hacer dos goles y no ganarlo. No rematamos bien el partido, pero no lo hicimos porque nos tocó desbaratar la figura. Dimos la posibilidad de que se nos vinieran encima”, expresó.

El entrenador antioqueño aseguró que los cambios se realizaron, en su mayoría por desgaste, lamentando también la lesión tempranera de Berdugo, que cambió los planes que tenían para encarar el clásico. El empate duele, pero ‘Bolillo’ mira el lado positivo quedándose con lo visto por el equipo hasta el 2-0.