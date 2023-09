Junior 0, Tolima 1: otra dura caída

Esos nervios de todo el equipo se evidenciaron en la acción que terminó desequilibrando el juego. Remata atajable de Herazo, rebote innecesario de Jefferson Martínez y gol servido para Estéfano Arango, que ni corto ni perezoso, aprovecho el regalo del local para abrir la pizarra.

Junior era un mar de nervios. El gol fue un baldado de agua fría, del que nunca se recuperaron.

No hubo capacidad de reacción, mucho menos claridad. Muy difícil sin en el campo hay jugadores de un pésimo nivel, no hoy, desde hace un buen rato.

El DT Arturo Reyes movió la pizarra para buscar vida —más por desesperación que por convicción—, pero no encontró respuesta en sus dirigidos, ni en los que empezaron jugando ni mucho menos en los que entraron, que pareciera que el partido y la derrota no era con ellos.