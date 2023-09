Junior vs. Nacional: choque de grandes con poder goleador

“Todo en la vida es equilibrio. Ahora tengo que convencer a estos jugadores que tenemos que defender cuando no tengamos la pelota. Nuestra idea defensiva es recuperar el balón lo más rápido posible. Va a ser un juego muy ofensivo, con jugadores muy creativos. Hay momentos que no vamos a tener el balón, yo quiero que el equipo sea consciente que tiene que defender cuando se pierda el balón, cambiar el chip, son conceptos que muchos de estos jugadores no tienen. Tenemos que afinar nuestra transición defensiva”, agregó.

Reyes mira con respeto al Nacional, pero confía en las ganas de sus dirigidos y en la idea de juego que está insertando en el colectivo. Considera que en el ambiente rojiblanco hay un plus a la hora de encarar este compromiso.

“Para los junioristas y para todo el equipo es un juego diferente. Nos enfrentamos a un Nacional que aparte de su elaboración tiene una fortaleza en la transición ofensiva. Posee un puntaje bueno, lo cual dice que es un equipo bien trabajado”, reconoció el DT rojiblanco

Junior presentará algunas modificaciones en su formación titular. Gabriel Fuentes y Jhon Vélez ya salieron de departamento médico y regresarán a sus respectivos puestos en el equipo estelar.