“A Junior siempre lo llevaré en mi alma”: Sebastián Viera

Ya es un hecho. No es rumor, no es especulación. Sebastián Viera se marcha de Junior después de 12 años. Luego de que el club anunciara oficialmente su salida a través de un comunicado, el uruguayo de 40 años publicó un largo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“Llegué a Barranquilla sin imaginarme, que duraría tanto en una ciudad y un país que me hizo sentir como en casa, y que ahora se convirtió en mi hogar. Di a Junior lo mejor de mí, por más de 12 años. Alegrías, altibajos, momentos difíciles, pero siempre con toda la profesionalidad, disciplina y lealtad defendí el arco rojiblanco”, expresó el guardameta.

“Espero dejarles con todo el honor una imborrable huella en este club, donde coseché muchos momentos, entre ellos: 638 partidos jugados, 487 en Liga, 45 en Copa Libertadores, 46 en Copa Sudamericana, 6 en Superliga, 13 goles y 7 títulos. Estos tatuados en mi piel y mi corazón por siempre”, agregó.

No hubo explicaciones sobre su partida cuando le faltaban seis meses para cumplir su contrato. Viera no se refirió a los motivos exactos que la derivaron.

“Hoy, 1 de junio de 2023 con mucha melancolía anuncio que ese número 1 de Junior y capitán ya no será más Sebastián Viera. Les deseo muchos éxitos y alegrías en los años venideros. Adiós Junior, son especiales. Gracias por tanto, marcaron mi vida para siempre”, manifestó el cuidapalos.

En sus palabras hubo mucha gratitud hacia la familia propietaria de Junior y en especial a la hinchada.

“Quiero agradecer de manera especial a toda la familia Char, quienes me abrieron las puertas y me dieron toda la confianza. A mis compañeros, dirigentes, colaboradores que permitían que nuestro trabajo fuera el mejor y sobre todo, a la hinchada, que me dieron todo su apoyo y cariño siempre”.

Por último, sin dar luces sobre lo que será su futuro inmediato, aseguró que los colores rojiblancos lo acompañarán siempre con un sentimiento profundo.

“No les digo adiós, porque un adiós significa irse e irse significa olvidar, y a Junior siempre lo llevaré en mi alma. ¡Gracias! Con todo el amor, Sebastián Viera”, puntualizó.