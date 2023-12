Nunca duden de Bacca

Lo quisieron sacar del equipo, lo quisieron, incluso, retirar. Luchó contra todo y muchas veces contra todos, hasta que encontró recompensa a su trabajo.

Hoy que vive los gozosos, con humildad, mira hacia atrás para ver el camino recorrido y para nunca olvidar los obstáculos que quisieron derrumbarlo.

“Yo siempre he dicho que ni las críticas me hunden ni los elogios me suben. Hay que tener siempre los pies sobre la tierra, y eso ha marcado mi vida. Cuando las cosas a mí no me salen bien es cuando yo creo que está más cerca de venir una bendición, por eso sigo insistiendo. Yo persevero siempre. Yo soy más peligroso cuando las cosas no me salen bien, porque eso me lleva a sacar algo extra que tengo en mí”, manifestó el atacante porteño cuando vivía uno de los momentos más duros en Junior.

Y sí, Bacca sacó ese extra cuando más Junior lo necesitaba, cuando las ‘papas quemaban’, como se dice popularmente en Barranquilla al referirse a los momentos críticos y decisivos.