“No somos un desastre”: Juan Fernando Quintero

En este comienzo turbulento de Junior en la Liga y en la Copa Sudamericana (en la que ya quedó eliminado) el único jugador del plantel que se ha salvado de las críticas y de la silbatina de los hinchas es Juan Fernando Quintero.

El mediocampista nuevamente fue el jugador más destacado –y tal vez el único- en la derrota 2-1 ante Envigado, en el estadio Metropolitano. El volante anotó un golazo que sirvió para el descuento, pero que no alcanzó para al menos empatar el juego.

“Enfrentamos un buen equipo, a unos jóvenes con ímpetu, con carácter. No somos los más malos, no somos un desastre, que es lo que piensan. Estos son resultados. Mientras estemos creando opciones diré lo mismo. Hay equipos que no crean opciones, nosotros las tenemos, pero hay poca eficacia. En el porcentaje de tenencia estamos arriba siempre, pero no solo hoy, sino hace varios partidos. Tenemos que ver el contexto de todo el juego, de todo lo que estamos haciendo hace cinco o seis fechas. Es indudable que los resultados no nos han acompañado. Hoy fueron seis hombres diferentes. Venimos de viaje de siete u ocho horas, que es atípico”, manifestó el jugador.

“Jugamos jueves, descansamos viernes y tuvimos el sábado nada más. Tengo que rescatar la valentía de mis compañeros. Vengo acá, llego acá, doy la cara porque sabemos lo que estamos jugando. Nos duele el resultado, pero esto hace parte del juego. A veces se les olvida que somos seres humanos y que tenemos que descansar. Mientras tengamos opciones y estemos llegando estoy tranquilo, porque sé el esfuerzo que hacen mis compañeros para estar acá. Seguramente estamos fallando en cosas, pero si se ven los 90 minutos, el equipo siempre está ahí y eso me deja tranquilo”, complementó.

‘Juanfer’ aseguró que insistieron hasta el último minuto para conseguir el resultado y resaltó las ganas que tuvo todo el equipo.

“El que juega fútbol y está perdiendo hasta el último minuto lo intenta. Todos estamos tristes por la situación. Creíamos que se iba a empatar. No hay disculpas para esto, queda asumir todo. Uno siempre quiere ganar, pero son cosas que pasan en el fútbol. Seguramente nos tendremos que revisar cada uno y ver qué estamos haciendo que nos puede costar en el campo. Resalto las ganas hasta el último minuto por estar en el marcador con dos goles abajo”, comentó el futbolista.

Por último, el antioqueño dijo que su primer tanto con los rojiblanco no sirvió para nada y aseguró que ellos son los “únicos culpables”

“Es que mi gol no sirvió para nada (risas). Nunca he tenido presión. Juego al fútbol desde niño, lo disfruto, es mi pasión y lo llevo a la realidad. Yo disfruto mi vida, disfruto el fútbol. A mí me gusta jugar a esto y desde niño lo tengo claro y así será hasta que me retire. Me gusta el reto, estoy contento desde el primer día. Sé que me han sacado muchos memes, pero hace parte de la vida. No tengo presión de nada, mi familia y yo disfrutamos. Hasta el último día que esté acá voy a luchar hasta el final, voy a bancar a mis compañeros y a todos los que hacen parte de Junior. Somos los únicos culpables. En junio ya veremos qué pasa con el futuro, pero voy a luchar hasta la última fecha. Cero presión, es fútbol. Tenemos una oportunidad la próxima semana y debemos sumar”, concluyó.