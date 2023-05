“Hoy estoy en un club maravilloso”: Juan Fernando Quintero

‘Juanfer’ habló con TyC Sports y luego en Espn F90, con Sebastián Vignolo, y en ambos programas habló de su futuro, que por contrato sigue ligado al Junior, club con el que jugó poco en el primer semestre del año debido a una lesión.

El creativo antioqueño aseguró que le debe respeto a Junior y no se mojó con ninguna declaración que pongan en duda su continuidad como rojiblanco.

“Yo vivo el presente. Hoy en día estoy en un club maravilloso. Las personas, los dueños me han tratado increíble, la gente de la ciudad. Estoy en mi país. Yo creo que lo más gratificante que uno tiene es que lo quieran en su propia tierra, porque es muy difícil. Eso lo sufrimos nosotros. Y lo digo con todo el respeto del mundo. En Colombia recibimos muchísimas críticas y que me respondan de esa forma, con ese cariño, me da mucha alegría, me da mucha satisfacción, gratitud y me motiva a seguir haciendo cosas por mi país”, manifestó en diálogo con Vignolo en Espn F90.