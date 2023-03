“En estos partidos hay que tener jerarquía, y eso nos faltó”: Quintero

Si hay un jugador en Junior al que no se le puede reprochar nada, ese es Juan Fernando Quintero. Fue el único que durante todo el juego ante Tolima intentó, se asoció, generó fútbol y pases para sus compañeros y nunca se escondió cuando el partido pasaba por su momento más duro.

Sin embargo, el talento de ‘Juanfer’ no fue suficiente para ayudar al ‘Tiburón’ a clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Luego del juego, el futbolista mostró su tristeza por este fracaso que firmó el equipo y aseguró que faltó “jerarquía”.

“Estos partidos hay que tener jerarquía y eso nos faltó. Queda asumir esto, nada más. Es duro por todo lo que vivimos. Tuvimos el control del juego. Con cabeza fría se piensa más, no pudimos convertir”, manifestó el futbolista.

El antioqueño, que llegó en enero al conjunto rojiblanco, no quiso hablar sobre su nivel personal y se centró en el rendimiento que tuvo todo el grupo de jugadores.

“No me gusta hablar en primera persona, soy más colectivo. Estoy bien físicamente, si me toca bajar y buscar el balón lo hago. Tenemos que concretar las ocasiones de gol. No solo basta con jugar bien, prefiero jugar mal y pasar”, argumentó.

El volante zurdo, de 30 años, habló un poco de lo que fue el partido y de los cambios tempraneros que hizo Arturo Reyes.

“También tenemos que entender que tuvimos dos jugadores con amarilla rápido en un partido de esto. Tolima tuvo espacios y aprovecharon. Nosotros tuvimos ocasiones y no lo hicimos. Esto es fútbol, el que hace los goles es el que gana”, apuntó.

Por último, Juan Fernando aseguró que ahora en la Liga es un torneo largo y que toca pasar la página.

“Estamos en un torneo largo, tenemos que estar bien preparados. Queda uno sin palabras. Así es el fútbol toca seguir. Siempre pienso en positivo”, concluyó.