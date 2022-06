“La obligación del título la tenemos, no la vamos a eludir”: Juan Cruz Real

R.

Yo no soy quien para forzar. Nosotros necesitamos el apoyo de la gente. La cancha se vio impresionante el día ese ante Unión de Santa Fe y frente a Nacional, y me llegó a emocionar. Yo lo que les digo es que apoyen. Entiendo que la gente esté dolida, porque así quedamos nosotros también, pero los necesitamos. A mí me queda la tranquilidad que he sentido que la gente, en medio de ese dolor, está conforme con lo que hemos hecho. Eso a mí me deja tranquilo, más no contento. Sabemos que tenemos un reto muy grande este semestre, que es lograr algo, y para alcanzar eso los necesitamos. Nosotros también en la cancha haremos todo lo humanamente posible para animarlos a que nos acompañen.