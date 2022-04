El técnico Juan Cruz Real lamentó la situación de violencia que se presentó en el estadio Sierra Nevada y que obligó a la suspensión del clásico costeño que disputaban Unión y Junior, con empate parcial a un gol.

El entrenador argentino aseguró que “es un momento triste para el fútbol” cada vez que se presentan este tipo de incidentes, que, de una u otra forma, se deben ir erradicando de los estadios.

“Es un momento triste para el fútbol, porque estas cosa no pueden pasar. Ya había pasado acá —en el Sierra Nevada— hace poco y ahora se vuelve a repetir”, afirmó indignado el entrenador rojiblanco.

“Estoy dolido con todo esto. Yo soy extranjero, pero me siento bastante colombiano, y tener que pasar por estas cosas duele mucho”, agregó.

El argentino no solo mostró su malestar por los actos de violencia que opacaron el espectáculo, sino también por el estado del gramado y de los vestuarios, asegurando que el Sierra Nevada es un estadio “injugable”.

“Fuimos un equipo que intentó jugar siempre, pero la verdad es que me sorprende, y quiero ser respetuoso con esto, que una cancha de esta, un piso de este tipo, se use para jugar partidos de primera división. La pelota no se puede controlar, pica para todos lados, perdemos a Rosero por la irregularidad del campo, ya que se hizo un esguince de tobillo. Yo creo que en ese sentido y en todo lo demás, fue negativo. La cancha mala, los vestidores donde estábamos nosotros eran impresentables, sin agua, sin nada. Hay cosas que no se pueden permitir. La cancha y este estadio son injugables”, expresó.

Del juego poco habló, pero sí dejó la sensación de que el juego fuerte del rival perjudicó al de su equipo. ¿Qué se puede hablar del juego después de todo esto? Nada. Partido trabado, lo intentamos jugar, hubo patadas fuertes, como la que le pegaron a Fuentes y que para mí rozó la roja. De resto, nada. Hay que esperar a ver ahora qué pasa con los puntos”, dijo.

Por último, el entrenador no quiso opinar sobre qué decisión debe tomar la Dimayor y aseguró que el club es el que debe hacer la gestión ante el ente rector del fútbol profesional colombiano.

“No voy a hablar de lo que tiene que ver con la parte legal. Ya el club tomará las medidas para conocer qué pasa con puntos”, concluyó.