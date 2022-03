“Tenemos muy lejos el techo de lo que creo que podemos lograr”: Cruz Real

Juan Cruz Real se fue contento por la gran victoria 3-1 de Junior sobre Unión este sábado en el Metropolitano. Sin embargo, afirmó que aún hay cosas por mejorar.

“Siempre hay cosas para mejorar, pero a nivel general me parece que el equipo hace secuencia de pases más largas. Al principio éramos más directos y ahora elaboramos más y eso es bueno para tener el control del partido. Debemos seguir trabajando más en el tema de la presión alta, que no es fácil. Vamos entendiendo en que momentos no se puede y vamos tomando otros comportamientos y eso hace que el equipo tenga movilidad táctica y que sepa que hacer en otros momentos. Tenemos muy lejos el techo de lo que creo que podemos lograr”, señaló el entrenador.

“Al inicio nos sentimos incomodos en general. Me sorprende que Unión esté en la posición que está. Al principio no estuvimos tan claros con el balón, sobre todo los primeros 10 o 15 minutos. Luego, ya Hómer (Martínez) se acomodó en el medio con la compañía de Yesus (Cabrera). El equipo después del gol se asentó mejor. Para mí Hómer hizo un buen partido. Para nosotros era una baja importante la de Didier Moreno, porque venía haciendo un buen trabajo, pero el equipo lo suplantó bien. Estamos conformes con lo que está haciendo Martínez”, agregó.

El argentino, que logró su tercer triunfo consecutivo, resaltó la labor que tuvieron sus dirigidos y señaló que el “triunfo fue de ellos”.

“Quiero agradecerle a los jugadores por el esfuerzo que están haciendo, porque están entendiendo una idea. Hay muchas cosas que no son solo de partido, sino días previos, en concentración y demás, le agradezco por eso, porque el triunfo es de ellos. El equipo a medida que vaya pasando el tiempo va viendo mejores coordinaciones, se van conociendo más entre ellos. Enfrentamos a un buen rival, me llama la atención que Unión esté abajo en la tabla, me parece que el profesor Silva está haciendo un buen trabajo. Sí nos faltó eficacia para que el marcador sea más amplio, sobre todo en el segundo tiempo. Es bueno que los jugadores que entren lo hagan bien como lo hicieron hoy. Estuvieron a la altura, todos hicieron un buen trabajo. Estamos conformes y seguimos mirando hacia adelante”, apuntó el orientador.

“Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, había una fuerte temperatura. Terminaron cansados, pero gracias a Dios todos terminaron bien. Ahora hay que recuperarlos. Se logró ganar un clásico, se le ganó al mejor equipo del fútbol colombiano (Tolima) a un grande (América), que se tenía tiempo sin ganar. Ojalá que el día de regreso de la Copa Sudamericana la gente llene el estadio, los necesitamos. Estoy conforme con lo que están haciendo los muchachos. Tenemos que mantener el equilibrio. Ni cuando perdimos dos partidos éramos los peores, ni ahora somos los mejores. Siempre hay que dar pasos para adelante”, añadió.

El timonel, de 45 años, se refirió al partido que hicieron Fernando Uribe y Miguel Borja y dejó abierta la posibilidad de que puedan jugar juntos en un futuro.

“Lo vimos bien a Fernando. Entró bien, se asoció bien, tuvo oportunidades de gol. A Miguel también lo vimos bien, pudo hacer de penal el gol que nos ayudó a ganar el partido. Estoy contento con los dos. Yo sé que la gente quiere verlos juntos a ambos, pero debemos contemplar varias cosas, el rival, los minutos que va jugando cada uno. Tenemos otros partido el jueves muy importante para nosotros. Cuando se dé la posibilidad que jueguen juntos, lo harán. La gente quiere que juegue Fernando, Miguel, (Fredy) Hinestroza, (Edwuin) Cetré, Yesus y ‘Cariaco’ (González), pero ¿quién defiende? Es normal, porque todos son buenos jugadores y quieren que jueguen todos. Hay que ir viendo el mejor armado posible”, explicó el técnico rojiblanco.

Por último, Juan Cruz habló de los cambios que realizó en el encuentro y resaltó que tienen una “nómina competitiva”.

“Nosotros tenemos una nómina competitiva. Me parece que todos están en condiciones de jugar. Además de lo que hay que ir sorteando en cada partido, hay que ver lo que viene. Los cambios entraron bien, como en otros momentos entran mal, hoy entraron bien. Jugaron bien los que estuvieron, jugaron bien los que entraron. El equipo mantuvo la intensidad, el volumen ofensivo, el segundo tiempo tuvimos que haber hecho más goles. Eso también es importante porque se crean las situaciones. No es el tema de los cinco cambios, es de hacerlos para que haya refresco en el equipo y los jugadores que arrancan no vayan teniendo tanta acumulación de minutos”, finalizó.