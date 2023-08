José Enamorado ya está en Barranquilla para incorporarse a Junior

“Don Fuad me dijo: ‘¿qué jugadores quiere?’... pero no se puede traer a todo el mundo. No sé si ya arregló a Caicedo y Enamorado. Vienen esos dos que juegan por las bandas, Caicedo y Enamorado. Esta semana estos dos jugadores deben hacer exámenes médicos”, declaró el técnico en la rueda de prensa posterior al partido que ‘el Tiburón’ igualó 1-1 ante Atlético Bucaramanga, el lunes en el Metropolitano.

Junior ya tiene todo acordado con ambos jugadores para que se vistan de rojiblanco. José Enamorado, después de un largo tira y afloje entre Fuad Char y Helmut Wenin, representante del futbolista, llegará al equipo de sus amores. Este martes arribó a la ciudad para empezar a practicarse los exámenes médicos y finiquitar su vinculación.

“Esta es una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo”, dijo Enamorado a su llegada.