“Nos vamos a traer el título de Medellín”: Jermein Peña

“Si no se sufre no es Junior. Vine aquí con un objetivo y me falta poco para cumplirlo. Tengo la fe, porque sé que vamos a quedar campeón y de allá de Medellín nos vamos a traer el título”, manifestó el jugador.

El futbolista aseguró que no se va con ningún “sinsabor”.

“No me voy con sinsabor, me voy feliz y contento de ver que los compañeros lucharon hasta lo último. Los últimos partidos han sido sufridos, pero los hemos sacado adelante. Ya nos llevamos los tres puntos en casa y ahora vamos de visitante a pelear el torneo, eso es lo más lindo”, señaló.

“Me siento feliz, contento porque es mi primera final. Nunca pensé que lo fuese a jugar de esta manera”, complementó el zaguero samario.