Jaguares vs. Junior: vuelve ‘Cariaco’... ¡Y ojalá la victoria!

“Lo que más me preocupa no son las cuentas, lo que más me preocupa es que el equipo recupere el ritmo de los primeros partidos. Mejorar en aspectos ofensivos y defensivos. Eso, para mí, es lo más importante, porque queremos jugar bien, elaborar y marcar goles, como lo estábamos haciendo antes”, comentó Arturo Reyes, DT de Junior.

El timonel tachó a Wálmer Pacheco, Fabián Ángel, José Enamorado y Gonzalo Lencina de la lista de 18 concentrados para enfrentar a Jaguares.

A excepción de Enamorado, quien todavía no se ha mejorado de su lesión en el tobillo izquierdo, todos los demás se quedaron en Barranquilla por decisión técnica.