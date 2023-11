“Que Junior este dentro de los ocho genera intranquilidad para el resto”

El atlanticense también aprovechó para mandarle un saludo a Luis Díaz, quien pasó por un duro momento personal por el secuestro de su padre, Luis Manuel, quien el pasado jueves quedó en libertad.

“Estoy muy feliz por ‘Lucho’. No me imagino cómo estaba y tuvo coraje de salir y jugar así. Me alegra por él”, señaló.