“Junior solo está para 40 minutos”: Hernán Darío Gómez

El estratega, de 67 años, no quiso seguir hablando acerca de todo lo que ha provocado esta crisis en el equipo.

“Junior anda por un momento muy complicado, pero no quiero recién llegado decir cosas que estoy viendo. Debo ser un poco prudente con las cosas que estoy encontrando. Junior hizo un primer tiempo aceptable, después no hubo respuesta porque no tenemos una buena preparación física”, manifestó.

El entrenador no quiso tocar mucho el tema de Juan Fernando Quintero y su lesión en la selección Colombia y explicó que las cosas que tiene para decir del equipo, las comentara en privado.

“Juan (Quintero) es un jugador importante, pero nosotros debemos trabajar para no depender de un solo jugador. Nosotros ahora no queremos hablar más de Junior, porque quiero dejar eso para el entrenamiento, directivos y gente que se pueda hablar confidencialmente. Ahora solo puedo decir que físicamente no está”, señaló el timonel.

Por último, ‘el Bolillo’ aseguró que esta etapa en Junior lo cogió sobre el “camino” y que para alcanzar una buena condición se necesita hacer una pretemporada.

“Nos cogió sobre el camino, con muchos partidos y para esos trabajos hay que sembrar lo cimientos, hacer la pretemporada, hacer muchos trabajos para alcanzar para la condición física que tiene el América. Ahora nos cuesta mucho, porque es jugar y jugar, poco de entrenar. Por eso estamos trabajando una metodología diferente, donde nos preocupa mucho la condición física”, concluyó.