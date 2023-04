“Desafortunadamente ‘Juanfer’ no jugará ante Millonarios”: ‘Bolillo’ Gómez

El regreso todavía no se dará. Si bien los hinchas de Junior están a la expectativa para el retorno de Juan Fernando Quintero a las canchas, este no se dará, por lo menos, no este domingo cuando el equipo rojiblanco reciba a Millonarios a las 4:10 p.m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 16 de la Liga-I.

Relacionado: “Demostramos el gran grupo que somos”: Omar Albornoz

Así lo confirmó el entrenador Hernán Darío Gómez, quien luego de un homenaje que tuvo por parte de los alumnos de comunicación social de Tecnicor, habló del futbolista antioqueño.

“Desafortunadamente ‘Juanfer’ no va a poder estar ante Millonarios. Tuvo una lesión complicada y esperemos que cuando esté bien podrá estar con nosotros. Nunca se ha hablado de que va a estar en un juego o en otro. Él está haciendo todo lo posible, es muy profesional, es un crack en todo los sentidos y esperemos que se recupere”, manifestó el técnico.

“Desafortunadamente ‘Juanfer’ no va poder estar contra Millonarios, Tuvo una lesión desafortunada y hay que cuidarlo bien”, dijo Hernán Darío Gómez sobre Juan Fernando Quintero. pic.twitter.com/ZycmNwCAxA — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 28, 2023

El orientador también aseguró que, nuevamente, Jefferson Martínez será el golero titular del equipo por encima de Sebastián Viera.

“El equipo sigue concentrado hasta después del juego contra Millonarios y va a seguir tapando Jefferson Martínez”, comentó el DT.

‘Bolillo’ no quiso entrar en la polémica por el tema de Jorge Luis Pinto, quien le negó el saludo antes del partido del pasado jueves entre Junior y Cali en el estadio Palmaseca.

“No pasa nada, no le paren bolas a eso. Yo no hablo de temas del árbitro. Fue un buen partido, fue duro para los dos. Son dos equipos históricos, con posiciones que no son conocidas para ambos, pero esperamos terminar en las mejores posiciones para terminar este torneo”, expresó el timonel.

Aunque el ‘Tiburón’ perdió 3-2 contra los caleños, el antioqueño aseguró que el grupo de jugadores quedó entero para lo que viene.

“El equipo quedó entero, fuerte, berracos por el resultado, pero estamos enteros, fuertes y con ganas de lograr los tres puntos el domingo”, analizó.

Relacionado: Uno por uno: Edwin Herrera, pase gol y figura rojiblanca en Palmaseca

Por último, Hernán Darío pidió el acompañamiento de los hinchas el domingo en el estadio Metropolitano ante Millonarios.

“Falta mucha piedra por delante, está complicada la clasificación. Se nota que a los muchachos les gusta nuestro trabajo, pero falta. Espero estadio lleno el domingo. Qué vayan a lo que sean, pero que vayan. Los costeños pasan bueno en el estadio y necesitamos ganar el domingo para volver a meternos en la pelea”, concluyó.