“Yo sé que Junior va a mejorar”: ‘Bolillo’ Gómez

“Hubo una cosa que a mí me extrañó mucho… cuando el árbitro pita el penalti a favor de Junior, la gente de la tribuna, con camisetas de Junior, estaba insultándonos y tirándonos cosas porque pitó un penalti, e insultándonos porque hacemos el penalti. ‘¿Pero esta tribuna no es de Junior? ¿Se ponen bravos porque nos pitan un penalti? ¿Porque ganamos un partido?’. Esas energías se sienten, pesan, a los futbolistas les cuesta, a todos nos cuesta. Nosotros tuvimos opciones con Lencina para irnos 2-0, en muchos partidos nos ha pasado lo mismo, tenemos la opción muy clara y no nos resulta. No digamos que estamos jugando bien, pero no estamos jugando tan mal como se mira porque no estamos sacando los resultados”, comentó el DT.

Ya dejando de lado lo de “las malas energías” y el desencanto mutuo en la relación entrenador-afición, ‘Bolillo’ Gómez admitió que Junior “no trabajó mucho en equipo hoy, casi que fue un 4-2-4”.