“Águilas nos lleva ventaja en trabajo y en juego”: ‘Bolillo’ Gómez

‘Bolillo’ no quiso hacer señalamientos individuales, porque no es su “estilo”, pero sí explicó algunos cambios que realizó y que conllevaron críticas desde la tribuna.

“No me gusta hablar de los jugadores individualmente, quién sí y quién no. “El público a veces es emotivo. Con la expulsión quedamos con 10 hombres y yo no puedo desbaratar un trabajo táctico, un orden que teníamos. Debía sacar un delantero, porque si sacaba otro jugador por ahí se descompensa el equipo. Entonces decidí que fuera Lencina y por eso las críticas, pero si me decidía por Carlos (Bacca) habían ‘recríticas’. Era para salir cualquiera de los dos. La gente no entiende esos cambios. El de Berrío fue por cansancio. Ya estaba anulado, no tenía regreso, teníamos 10 hombres, entonces había que hacer un cambio por desgaste, por eso entra Castrillón. Salimos muy tristes, pero dentro de todas las críticas y la derrota hay cosas por destacar. Este rival nos muestra en qué tenemos que mejorar, pero no todo fue malo hoy”, afirmó.