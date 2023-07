“En Junior falta sentido de pertenencia por el club”: Hayder Palacio

R.

Uno habla del técnico y muchos dicen que es defensivo, pero si es así, y le hacen cuatro goles, entonces no entiendo. Si eres defensivo por lo menos empatas 0-0. No se están haciendo las cosas bien ni en defensa ni en ataque. Ahora vi un escrito que decía, que pueden traer a Guardiola, pero que si el jugador no cambia el chip en la cancha no pasará nada. Yo conozco al profe (‘Bolillo’ Gómez) y al ‘Panzer’ (Carvajal), sé la clase de profesionales que son, pero si los jugadores no están al 100% será difícil que las cosas cambien.