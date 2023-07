“Esto no le hace bien a nadie”: Comesaña sobre la polémica en Junior

“Todos tenemos una manera de ser y cuando estamos en un estado emocional positivo o negativo, que nos desborda, estamos más expuestos a cometer errores y a contestar cosas que de pronto ni sabemos si son tan así o no, y eso genera otra respuesta, y nos alejamos del tema que hay que resolver, que es el tema futbolístico. Espero que todos tengan un poco de paciencia y que pensemos fundamentalmente en el equipo y que los jugadores necesitan ayuda para tener confianza y estar tranquilos. Bastante tarea hay por delante para enredarse en otras cosas. Deseo que las cosas se calmen y se juegue al fútbol”, expresó.

Comesaña no quiso tocar temas futbolísticos por respeto al entrenador que se encuentra hoy sentado en el banco técnico de Junior. El colombo-uruguayo aseguró que él solo se limita a ver los partidos y a analizar, pero prefiere guardarse su opinión.

“No puedo hacer un diagnóstico ni debo hacerlo, porque desde mi posición de entrenador sé que hay muchas cosas que no puedo aseverar ni afirmar porque no sé desde adentro lo que está pasando. Yo conozco a Hernán (‘Bolillo’ Gómez) dese hace muchos años, todos conocemos sus equipos y su manera de ver el juego, pero yo no sé cómo se armó el equipo y cómo se está trabajando. Yo me limito a ver un partido de fútbol y analizó lo que veo, pero no puedo dar una opinión”.