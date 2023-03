“Hay que ‘camellar’ con dedicación”: Léider Berdugo

“Hay que seguir mejorando en muchas cosas. Tenemos buenos ratos de partidos. Hay que seguir intentándolo hasta que le demos vuelta”, expresó el juvenil.

“Yo sé que las fechas van pasando, los partidos van pasando, hay que tener un poco de paciencia también, la verdad no estamos pasando por un buen momento. Hay que seguir intentando, no nos podemos cansar de intentar hasta darle vuelta a la situación. La verdad es muy doloroso ver al equipo en el lugar donde está, Junior no merece eso”, agregó.

Llama la atención que, siendo el más joven, haya resultado el jugador designado para dar la cara después del papelón en el Pascual.

“Me duele mucho, y todo el equipo le duele demasiado ver donde estamos. El profe llegó con una idea de mucho trabajo, entonces hay que hacer caso, eso nos llevará a la excelencia”, puntualizó.