“Este grupo viene trabajando en silencio”: Gabriel Fuentes

Y en la gran victoria 4-2 del equipo rojiblanco contra el Tolima, el marcador de punta volvió a mostrar un gran nivel y anotó el primer gol del encuentro.

“Gracias a Dios se me da la oportunidad de marcar en un momento tan importante, qué mejor que con el ‘Metro’ lleno. Esto es gracias a Dios, al trabajo y a los compañeros”, analizó luego del cotejo.

El samario, de 26 años, habló del gran cambio que ha tenido y del reto personal que tiene en el futuro cercano.

“Creo que fue un poco la mentalidad, me abrí a muchas cosas, me sirvió aislarme un momento, entender mi vida, el proceso, saber que mi vida es el fútbol, concentré mis energías en lo que realmente importa. Decidí venir, hacer las cosas bien, mejorar como persona, como profesional y especialmente buscar y pelear un cupo para la Selección. Para eso se necesitan muchas cosas y me decidí a eso”, analizó.

El futbolista, que jugará su tercera final de Liga con el cuadro rojiblanco, explicó la mejoría que ha tenido el onceno currambero a lo largo de este semestre.

“Fueron sucesos que pasaron en esa primera fecha, pero esto es Junior. Decidimos levantarnos, armar un grupo, creer en el trabajo del profesor, en lo que tenemos y eso es lo que nos tiene aquí, esta gente, toda esa sinergia que fuimos creando partido tras partido”, comentó.