Fuad Char confirma que Junior sigue buscando a Alemán y descartó a Teófilo

El reconocido empresario consideró que Junior “va a dar la pelea” en la Liga y en la Copa Sudamericana con el equipo que se está armando.

El ex senador también se refirió a las intenciones de mejorar la infraestructura de las sedes deportivas del equipo en Sabanilla y Malambo.

“Nos hemos centrado este año en darle mucha importancia a nuestras instalaciones deportivas. Nos encontramos con que las dos canchas de Solinilla han estado en muy mal estado en todo el 2022. Así se entrenó. Ni hablar de las cinco canchas de Bomboná para las divisiones menores. Estamos trabajándolas, las estamos poniendo al 100% de sus necesidades. Las de Solinilla están prácticamente listas”, informó Char Abdala.

Aparte del estado de los terrenos de juego, la cabeza visible de los dueños del club explicó que se mejorarán los gimnasios y comedores de Solinilla y Bomboná, y se crearán nuevos ambientes.

“Estamos trabajando para que nuestra institución sea como los grandes equipos del mundo. A nuestro cuerpo médico también le hemos metido la mano de manera muy importante, con dotación de equipos. En Solinilla vamos a tener el sitio de trabajos físicos y médicos para las divisiones menores, el Barranquilla FC y el Junior. Con el equipo profesional (de primera división) queremos que los jugadores lleguen a las 6 o 6:30 a.m., hagan el entrenamiento, tengan unos sitios de entretenimiento y salones para capacitaciones, que puedan almorzar allá. Estamos interesados en tenerlos toda la mañana con nosotros, no de 6 a 9 a.m., de 6 hasta la 1 de la tarde. Eso también va a ser muy bueno”, comentó.

En otros temas, Fuad Char, como de costumbre, se volvió a quejar del escaso dinero que reciben los clubes colombianos por derechos de televisión en comparación con otros países. “Somos el país más pobre del mundo en materia de derechos televisivos”.