“Felices no nos vamos, pero estoy tranquilo”: Carmelo Valencia

Carmelo Valencia expresó una frase parecida a la que en el pasado le atribuyeron al legendario ex boxeador bolivarense Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’: “Es mejor ser rico que pobre”.

El delantero de Junior rescató la obtención de un punto en los 2.600 metros de altitud de Bogotá al empatar 0-0 ante Equidad, un rival que suele complicar.

“Felices no nos vamos, porque nuestra mentalidad es ganar en todas las plazas adonde vayamos, pero estoy tranquilo por el comportamiento del equipo. Siempre es mejor sumar que no sumar”, dijo Valencia en la rueda de prensa posterior al juego.

El chocoano de 38 años afirmó: “No era un partido fácil, siento que intentamos en todo momento atacar por fuera y asociarnos por dentro, pero siempre conseguimos una muralla. Equidad es fuerte atrás, venimos trabajando algo, si no podemos ganar, tampoco vamos a querer perder”.

El atacante insistió en que “el comportamiento del equipo fue muy bueno” y resaltó varios aspectos que considera positivos. “Presionamos muchas veces arriba, Equidad en ningún momento salió jugando, siempre estuvimos arriba. Me voy contento con el rendimiento, tenemos partidos en casa donde somos un equipo más fuerte todavía. Acá serán pocos los equipos que van a sacar resultados positivos. No es ser conformista, es que este punto nos va a dar ese plus para estar peleando en la parte de arriba”.

Carmelo le pidió comprensión y serenidad a la hinchada y reafirmó que él y sus compañeros se encuentran comprometidos con la causa rojiblanca.

“El que es hincha de Junior es consciente de que el equipo se entregó hasta el final, que tenemos una idea de juego y la hemos seguido plasmando. Pueden estar tranquilos, seguimos comprometidos con el proyecto que tenemos, esto es juego a juego. El mensaje (del equipo a la hinchada) es en el terreno de juego, mostrando jerarquía y compromiso”, comentó.