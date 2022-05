“El campo de juego no ayudaba”: Sambueza

Aunque Junior ya está clasificado y con la mira puesta en la Copa Colombia, la Copa Sudamericana y las semifinales de la Liga, Fabián Sambueza asegura que “duele” la derrota ante Cortuluá 1-1, ayer en el estadio 12 de octubre.

“Nos duele porque tenemos en nuestra cabeza ganar todo lo que jugamos por más que ya estemos clasificados”, afirmó Sambueza.

Para el volante argentino el juego se perdió la falta de tino al momento de definir, pero apunta que el estado de la cancha del estadio de Tuluá no contribuye en nada al buen fútbol y al espectáculo en general.

“Las situaciones las creamos, no fuimos eficaces, tuvimos dos o tres ocasiones claras debajo del arco y no pudimos convertir. El campo de juego no ayudaba para hacer una gran elaboración. Son cosas que hay que mejorar y prestarles atención, si el campo de juego está bueno, la Liga también va a mejorar”, consideró.

Sambueza piensa que el resultado no es fiel reflejo de lo acontecido en el terreno de juego. “El empate hubiese sido un poco más justo”.