“Es una baja importante la de Didier Moreno”: Daniel Giraldo

Aunque sabe que Nacional tomó ventaja en el grupo con su victoria contra Bucaramanga de visitante, Daniel Giraldo aún tiene fe de que Junior pueda llegar a la final de la Liga en este primer semestre del año.

“Nacional en estos momentos sacó ventaja, porque se fue con tres puntos arribas. Sabemos que este es un cuadrangular que está muy abierto. Millonarios tiene la necesidad de ganar el sábado (mañana) y nosotros si ganamos, con la ayuda de Dios, llegaremos a Medellín a jugarnos una final”, explicó.

El volante, que muy seguramente será titular contra los ‘Leopardos’, habló de lo que será ese partido del sábado en el ‘Metro’.

“Va a ser un partido difícil. Bucaramanga hizo un buen juego ante Nacional, perdieron, pero hicieron méritos para lograr otro resultado. Tenemos la fe de que si ganamos los dos partidos podemos llegar a la final”, manifestó.

Por último, se refirió a la baja de Didier Moreno por acumulación de tarjetas y de que tiene que cuidarse para no perderse el último juego contra Nacional, puesto que ya tiene cuatro amarillas.

“Será una baja importante la de Didier, venimos haciendo un buen trabajo con él en la mitad del campo. El profe sabrá bien a quién poner para reemplazarlo. Uno como jugador sabe que en el tema de las amarillas debe cuidarse, porque si me sacan una no estaré en el último partido. Me toca manejar eso y salir a jugar como una final el sábado”, cerró.