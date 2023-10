“Veíamos la clasificación lejos y hoy estamos a un pasito”: Emanuel Olivera

“Los dos partidos que hemos encarado han sido complejos y el que viene será más difícil todavía. Hay que seguir trabajando, no hay otra. Vamos a tratar de nuevamente cumplir el objetivo”, afirmó.

Por último, habló de su presente, luego de haber pasado por momentos duros, anotando algunos goles en contra que pusieron en entredicho su titularidad.

“En lo personal he pasado esa desgracia de los autogoles, eso hace parte del fútbol, no es mi intención, le puede pasar a cualquiera. Soy grande y tengo que poner los ‘huevitos’ y seguir trabajando para mejorar. Gracias a Dios he mejorado, pero tengo que seguir, porque no he logrado nada. Estoy contento por el resultado, por mis compañeros. Dependíamos de nosotros y no podíamos ni empatar ni perder. Estoy orgulloso de mis compañeros. Vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo”, concluyó.