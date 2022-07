El video de Dany Rosero: esto opina Juan Cruz Real

“Lo de Rosero vi el video. Primero no tiene ninguna botella en la mano, ni debajo de donde está. Segundo, ese video, por lo que tengo entendido, no es nuevo, sino de cuando acabamos la pretemporada. Está mal que la insignia del club se vea en ese tipo de videos, pero no puedo acusarlo de algo. Todos los días que he estado con él ha estado en óptimas condiciones. Ha venido jugando bien y me atrevería a decir que es el mejor defensor colombiano del momento. Indudablemente que el que puso el video fue malintencionado”, expresó el técnico en rueda de prensa.

Este video en el que se vio al zaguero central, el cual fue muy viral el pasado lunes, generó diversos comentarios entre la hinchada. Hubo unos que arremetieron contra el jugador y otros no, debido a que lo hizo en su tiempo libre.

De todos modos, esto no le habría generado ningún tipo de sanción a Dany Rosero, quien muy seguramente será titular el próximo sábado ante Santa Fe, a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Metropolitano.