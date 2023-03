Óscar Borrás, un tiburón inolvidable para los junioristas

El recordado Tiburón desapareció del gramado y de las tribunas del estadio Metropolitano hace 15 años. La llegada del jocoso, bailador, brioso y carismático Willy (encarnado por Willy Evaristo De La Hoz Martínez), acabó con los días de gloria del viejo símbolo del Junior.

La aparición del tiburón inflable de plástico opacó rápidamente el show de Borrás, que poco a poco fue perdiendo protagonismo y encontrando trabas para poder ingresar a la cancha.

“Un día ‘Lucho’ Torres (antiguo comisario de campo) me dijo: viejo Óscar, no tiene permiso para entrar al campo”, contó Borrás en una entrevista publicada en EL HERALDO en 2010.

Herido por el desplazamiento, decidió archivar su personaje y alejarse del escenario futbolero.

“Cantarle los goles al público me hacía feliz, me dio mucha tristeza que me cerraran las puertas de la cancha. Eso me partió el alma. Yo soy la mascota pionera en Colombia y el primero que llevó un tiburón al Romelio. Antes les decían los ‘Miuras’. Por mí empezaron a llamarlos los ‘Tiburones’”, dijo Borrás en aquel diálogo.