“Acá teníamos que sumar y no lo hicimos”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real se mostró golpeado por la derrota ante Bucaramanga. El entrenador argentino afirmó que les está costando ser eficaces y los rivales, sin ser superiores, según su opinión, les están pasando factura.

“Yo creo que tanto en el partido contra Nacional como en este el equipo mereció más de lo que consiguió. Nos está costando mucho terminar las jugadas, fallamos en el último pase o en el remate final, y después el rival por ahí no llega tantas veces y nos están penalizando. Hoy mis jugadores entregaron todo por buscar el mejor resultado, pero no se dio. El funcionamiento del equipo no es malo, pero nos está costando mucho ser eficaces”, expresó.

Si bien Cruz Real señaló un par de errores que vienen cometiendo, se mostró, una vez más, poco autocrítico, asegurando que fueron superiores a su rival, cuando en la cancha se vio algo totalmente distinto.

“El trámite del partido fue totalmente favorable a nosotros, fuimos superiores. Nos estamos equivocando en cosas puntuales, pero no podemos decir que el funcionamiento del equipo es malo”, expresó.

Por último, reconoció que las cuentas se descuadran con esta derrota. “Acá teníamos que sumar y no lo hicimos. Eso no lo podemos ocultar”, concluyó.