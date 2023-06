‘Bolillo’ dejó en el aire continuidad de Bacca: “estamos en conversaciones”

La salida de Sebastián Viera no sería la última de un referente actual del Junior. Hernán Darío Gómez dejó en el aire el adiós de Carlos Bacca, quien no tuvo un buen primer semestre como rojiblanco.

El entrenador antioqueño aseguró que están hablando con el porteño para definir su situación en el equipo, dando a entender que se busca su salida, pese a que tiene contrato vigente.

“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas, lo de él no es claro. Se habla de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, dijo.

‘Bolillo’ aseguró que su misión en Junior no es ‘cargarse’ a los históricos, pero que sus decisiones siempre irán encaminadas a conseguir resultados, y para lograrlo debe tener a jugadores que él considere que le aportan a esa idea.

“Yo no se la montó a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si yo pensara en los ídolos yo quisiera tener al ‘Pibe’ (Valderrama) y Víctor Pacheco, pero también se fueron en algún momento”, expresó.

Por último, el entrenador antioqueño aseguró que él está haciendo cosas que otros entrenadores tenían que haber hecho para cambiar la dinámica del equipo.

“La gente habla mal de mí, porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”, concluyó.