La predicción del ‘Pibe’ Valderrama sobre Carlos Bacca se cumplió

Uno de esos fue el histórico futbolista del cuadro rojiblanco, Carlos Alberto Valderrama Palacio, quien, en medio de la polémica que existía aseguró que el exhombre del Milan de Italia iba a marcar 12 goles en esta segunda parte del campeonato.

“Sabes qué, lo voy a hacer hasta público, mira bien lo que voy a decir, porque me voy a comprometer, si Carlos Bacca juega, si lo dejan jugar, mete 12 goles, y me quedo corto. Miren lo que estoy diciendo. Si Carlos Bacca juega, ojo, si juega, en Junior ahora en los seis meses estos mete 12 goles. ¡Si juega! ¡Si juega! Porque después no quiero que me digan que esto y que lo otro, porque si no juega evidentemente no va a meter goles. Pero si juega, mete 12 goles”, manifestó en una entrevista en el programa ‘Espacio Reducido’, del periodista Hollman Feliciano.