El ‘mundo Junior’ lamenta el adiós de Viera

Víctor Danilo Pacheco, otro histórico del Junior, lamentó la forma como se dio la partida del cancerbero uruguayo.

Triste. No era la manera de despedir a un ídolo. No es fácil durar 12 años en un equipo tan exigente como este. A mí, como referente de este club, me hubiera gustado otro adiós. Para mí Viera es el jugador más grande en la historia del equipo por todo lo que ganó”, expresó.