“Este Junior está para meterse a los cuadrangulares”: Santiago Mele

“Yo creo que lo más importante es que se generen las situaciones. A veces la pelota entrará, otras veces no, pero creo que todos estaríamos mucho más preocupados si no se generara esa superioridad. Confiando en que en el próximo partido van a entrar, porque nosotros en Uruguay tenemos un refrán que dice: ‘tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe’. De tanto ir, de tanto insistir, yo creo que estamos mucho más cerca de conseguir lo que buscamos. Confiamos de que así va a ser en los próximos dos partidos”, expresó.

Mele se mostró satisfecho por sumar una nueva titularidad y un nuevo arco en cero, clave en esta instancia de la competencia, donde Junior camina cerca del abismo y no se puede permitir errores de ningún tipo.

“En lo personal me pone muy contento poder volver a estar adentro de la cancha, y bueno, lo más importante es que se logró una importante victoria y el poder también completarla con un arco en cero, que es fruto de el gran trabajo que hizo el equipo, porque la verdad es que esta vez —ante Once Caldas— me hicieron más fácil mi trabajo. Creo que estos tres puntos nos van a dar la confianza necesaria, la certeza y la convicción de que este Junior está para meterse a los cuadrangulares”, manifestó.