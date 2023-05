“Ante Once Caldas no competimos, no estuvimos”: Didier Moreno

“No fuimos el Junior que veníamos siendo. Hoy no competimos, no mostramos lo que habíamos hecho fechas atrás. Darle mérito al Once Caldas, que hizo un muy buen trabajo”, manifestó.

El volante rojiblanco considera que el Once Caldas jugó como equipo protagonista, no como el colero del campeonato, como lo viene siendo.

“Contra el último de la tabla no, jugamos contra un muy buen equipo, que tiene trabajo, que para mí tiene menos puntos de los que ha merecido durante todo el torneo, porque ha jugado buenos partidos. Hoy mostraron esa superioridad ante nosotros, que no nos encontramos, que no fuimos ese Junior que veníamos mostrando”, dijo.