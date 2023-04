Deportivo Cali vs. Junior: un partido muy picante

La afición se frota las manos. El plato futbolero está servido. Aunque el local es azucarero, no pinta dulce. Tiene sal, pimienta y mucho picante. El Deportivo Cali vs. Junior, que se disputará hoy, a partir de las 6:10 p. m., en el estadio del cuadro verdiblanco, en cumplimiento de la jornada 16 de la Liga, huele bien, a fútbol, lucha, garra, táctica, estrategia y polémica.

Tiene varios ingredientes que llaman la atención, en especial el reencuentro de dos veteranos de las mil guerras, Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento con forcejeos e insultos en un partido en el cual la selección de Honduras, dirigida por el santandereano, derrotó 1-0 a Panamá, piloteada por el antioqueño, en la Copa Centroamericana, el 18 de enero de 2017.

Ahora que los dos tienen las riendas de los ‘Azucareros’ y los ‘Tiburones’, se vuelven a ver las caras, y no en medio de una relación amistosa. Por lo menos no para Pinto.

El timonel verdiblanco encendió el fogón que calentó el partido. “No me interesa nada del ‘Bolillo’, sé quién es, lo conozco perfectamente, ¡ojalá que haya cambiado sus costumbres! ¡Voy a estar con los ojos abiertos! ¡Al perro no lo capan dos veces!”, expresó con vehemencia Jorge Luis Pinto sin explicar con exactitud las suspicacias que lanzó en sus palabras.

Gómez, en cambio, tomó con calma los señalamientos indirectos de su colega y les restó importancia con expresiones jocosas.

“No oigo, no veo, no escucho nada. Soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo lo saludaré, sino lo hace es cosa de él. Yo no sé qué viejas costumbres dice, porque yo no tengo problemas con los técnicos, solo con él esa vez. Yo no tengo problemas, solo con la prensa”.

Gómez, que suma cuatro victorias, tres empates y una derrota como estratega de Junior, espera adicionar tres puntos más a la bolsa y mantenerse entre los ocho mejores de la tabla de posiciones.

El DT confirmó que Iván Scarpeta y Federico Andueza retornarán al onceno titular en lugar de José Ortiz y César Haydar.

Jhon Vélez y Freddy Hinestroza no viajaron a Cali. No se informó si por lesión o decisión técnica. Carlos Sierra sería el reemplazo del juvenil, aunque también está Hómer Martínez entre las posibilidades. Brayan León entraría ante la vacante del extremo zurdo, pero para jugar en el frente de ataque con Carlos Bacca.

El equipo de Pinto, que abandonó la última casilla de la clasificación y se tomó un respiro en la lucha por evitar el descenso tras dos victorias consecutivas (2-1 ante Unión Magdalena y 3-0 frente al Alianza Petrolera), aspira a seguir en racha ganadora y hacer respetar su estadio, que seguramente tendrá una buena asistencia. No es para menos, es un duelo muy picante.