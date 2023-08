¿Déiber Caicedo llegará a Junior con un buen ritmo de competencia?

Este año solo ha sido titular una vez, y fue en el duelo de la MLS Next Pro. Su más reciente partido lo afrontó el domingo pasado en la victoria de visitante del club canadiense sobre Los Ángeles Galaxy por marcador de 2-1, en la Leagues Cup. Caicedo entró en reemplazo del venezolano Sergio Córdova al minuto 76 y participó con un centro en el gol que marcó la diferencia. Lo consiguió el estadounidense Brian White, a los 90+1.

Brian White with the late late goal for @WhitecapsFC! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/bkCNj7oecb