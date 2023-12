“Esto no queda aquí, nos quedan dos partidos para cerrar con broche de oro”

“Un digno rival, nos había ganado dos veces bien, teníamos esa espinita de remontar esa situación, por lo que significaba ese partido, por la dimensión, por la gente que estaba acá hoy, no queríamos decepcionarlos y este partido era todo para nosotros. El equipo estuvo muy bien en todas las líneas, pero en lo personal creo que tuve jugadas que pude terminar mejor en ataque, pero estoy feliz porque hemos dado un paso importante, nos faltan dos más. Ahorita mentalizado en recuperar y afrontar el partido frente a nuestra gente para darles una alegría”, expresó en rueda de prensa.

El extremo nariñense resaltó mucho la unión que hay en el grupo actualmente.

“Cuando hablamos de unión es importante para mí, porque venía buscando el gol, no se me había dado, pero había aportado con asistencia. Estaba en un momento de desesperación, porque anotar un gol significa muchas cosas. Los tiros libres lo venía buscando, lo venía trabajando con Fuentes después de los entrenamientos, pero cuando hablamos de unión y fe las cosas se dan. Por mi cabeza pasaron muchas cosas, se dio en el momento que era y espero aportar más, faltan uno o dos más, porque el profesor lo dijo. Esto no terminó aquí. Esperamos ver el partido que viene, ver el estadio como estaba hoy y darle a la hinchada la felicidad que merece”, apuntó.

“Me siento feliz de jugar con futbolistas de mucha jerarquía, que quieren ir para el frente. Cuando no aparezco yo lo hace Carlos, o Enamorado y eso me pone muy contento, independiente del resultado. Estoy feliz de compartir con ellos, los que entran aportan, querían ganar y eso demuestra el grupo que es, que todos vamos por el mismo lado”, complementó.

El futbolista también tuvo un momento en el que se conmovió mucho y recordó la razón por la que decidió jugar en el club rojiblanco.

“Pasé momentos difíciles después de mi lesión, porque uno como joven quiere jugar siempre, estar sentado da impotencia y de pronto era arriesgado volver, porque mi familia no estaba contenta. Les dije que quería volver a jugar en mi posición, volver a ser ese Déiber de antes y se me presentó la oportunidad de venir a Junior, lo pensé muchísimo, porque quería seguir intentándolo, pero allá no me daban el valor que merecía y la verdad que estaba muy estresado porque quería jugar, quería ser feliz y hubo un momento donde se me vinieron muchas cosas a la cabeza porque un amigo quería jugar acá en Junior, se me vino a la mente él y tomé la decisión rápido después de un partido”, manifestó.